شؤون فلسطينية

(حماس): تقرير لجنة التحقيق الدولية دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته

(حماس): تقرير لجنة التحقيق الدولية دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي وثق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، والحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

ورحبت الحركة في بيان أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، بتقرير اللجنة، لافتة إلى أنه يشكل إضافة جديدة ومهمة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكررة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفاعل لانصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.

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