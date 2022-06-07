دولي

تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عدد حالات الإعدام في الوطن العربي

تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عدد حالات الإعدام في الوطن العربي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، مشيرة إلى أن مصر والسعودية تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021.

وذكر التقرير أن "عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2021 بلغت 579 في 18 دولة، بزيادة قدرها 20% عن الإجمالي المسجل لعام 2020 التي سجلت حينها 483 حالة إعدام"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحسب التقرير: "احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم السعودية بـ65 حالة إعدام".

وتابع: "حلت سوريا في المرتبة الثالثة بما لا يقل عن 24 حالة، بعدها الصومال بأكثر من 21، ثم العراق أكثر من 17، فاليمن بأكثر من 14، وعمان بما لا يقل عن حالة واحدة، ولم يستطع التقرير تحديد العدد تماما"، مشيرا إلى أن "الإمارات حلت أخيرا بما قد يزيد عن حالة إعدام واحدة".

وشدد التقرير، على أن "دول عدة استخدمت العام الماضي الإعدام كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين".

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