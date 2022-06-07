شؤون فلسطينية

اشتية: إسرائيل المسؤولة عن التصعيد ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا

اشتية: إسرائيل المسؤولة عن التصعيد ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا
اشتية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك الوضع السياسي والتصعيد الإسرائيلي، والعلاقات الثنائية ودعم ألماني لمشاريع الطاقة في فلسطين.

جاء ذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد خالد العسيلي ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وممثل ألمانيا في فلسطين اوليفر اوفتشا.

ووضع اشتية هابيك في صورة التصعيد الإسرائيلي في القدس وتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وكذلك سياسية إعدام الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال من الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء إن الغضب يسود المزاج العام في فلسطين، بسبب التصعيد الإسرائيلي والفراغ السياسي وازدواجية المعايير الدولية والصمت تجاه ما يحدث بفلسطين، والتبعات الاقتصادية للأزمات الدولية وارتفاع الأسعار.

وبحث الجانبان إمكانية توفير الدعم الألماني لتعزيز اعتماد فلسطين على الطاقة المتجددة، لا سيما في المخيمات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب اللقاء: "تطرقنا في لقائنا مع نائب المستشار الألماني الى العديد من القضايا المتعلقة بالفراغ السياسي والمتعلقة بالحاجة إلى ملء هذا الفراغ، والدور الذي ممكن أن يلعبه المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وخلق هذا الأفق السياسي".

وتابع: "نحن وألمانيا نقف في موقف ثابت من حماية القانون الدولي وحقوق الإنسان وحل الدولتين على حدود عام 1967".

وأردف رئيس الوزراء: "بحثنا القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية والبيئية والطاقة، وبحثنا العلاقات الفلسطينية الألمانية التي هي علاقات مبنية على الصداقة واحترام القانون الدولي وروح التعاون المشترك بين البلدين".

وقال: "ألمانيا من أهم المانحين للشعب الفلسطيني سواء كان عبر الاتحاد الأوروبي، أو بشكل مباشر، وتغطي هذه المساعدات مختلف الجوانب سواء كان في البنية التحتية والمساعدات الفنية والبيئية والاقتصادية والطاقة والمياه وغير ذلك، ونحن شاكرين لكل ما تقدمه ألمانيا ولهذه الزيارة".

ودعا اشتية ألمانيا للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة معها.

وقال رئيس الوزراء: "المنطقة بحاجة الى تدخل أوروبي والماني ودولي"، مشددا على أن فلسطين تستحق أن تكون دولة معترف بها من المجتمع الدولي، والشعب الفلسطيني يستحق العيش في دولته المستقلة.

وأضاف اشتية: "نعيش حالة فيها السياسة الإسرائيلية مبنية على سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وتمثل ذلك بالعديد من الأطفال وعدد من النساء والصحفيين والابرياء الذين قتلوا من أبناء شعبنا، ونحن على تواصل مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة والذي نحتاجه حماية دولية جدية لشعبنا الذي يعاني تحت الاحتلال".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل مسؤولة عن التصعيد واقتحامات المسجد الأقصى والحواجز ومصادرة الأراضي والحصار على قطاع غزة، كل هذه القضايا هي عبارة عن عناصر للتصعيد الذي نعيشه، ونحن نعلم تماما أن الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن التصعيد، ونطالب بشكل رسمي المجتمع الدولي بتوفير حماية لشعبنا، فنحن شعب تحت الاحتلال وشعب أعزل ويجب أن تنتهي معاناته للأبد".

من جانبه، قال الوزير الألماني: "موقف ألمانيا من إنهاء الصراع هو حل الدولتين، وناقشنا سبل تهيئة الظروف لخلق مسار وحل سياسي".

وأضاف: "لدينا دعم كبير للمشاريع التنموية في فلسطين، وبحثنا سبل دعم قطاع الطاقة خاصة توفير الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

الشرطة: مقتل شاب بالمنطقة الصناعية في جنين

الشرطة: مقتل شاب بالمنطقة الصناعية في جنين

الصحة الفلسطينية توجه دعوة للحجاج الذين لم يتلقوا لقاح (كورونا)

الصحة الفلسطينية توجه دعوة للحجاج الذين لم يتلقوا لقاح (كورونا)

جمعية شركات البترول بغزة تصدر بياناً حول زج اسمها بقضية تخفيض أسعار أسطوانات الغاز

جمعية شركات البترول بغزة تصدر بياناً حول زج اسمها بقضية تخفيض أسعار أسطوانات الغاز

حماس تعقب على اعتداء المستوطنين على كنيسة (الروح القدس) بالقدس

حماس تعقب على اعتداء المستوطنين على كنيسة (الروح القدس) بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

(الكنيست) يفشل في تمديد قانون أنظمة الطوارىء في الضفة الغربية

(الكنيست) يفشل في تمديد قانون أنظمة الطوارىء في الضفة الغربية

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

أريحا: وزير الداخلية يؤكد البدء بتنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية

أريحا: وزير الداخلية يؤكد البدء بتنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

المكتبة الوطنيّة و&#34;الثّقافة&#34; يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

المكتبة الوطنيّة و"الثّقافة" يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

منوعات

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

عربي

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى