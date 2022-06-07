صندوق الأوبك يخصص مليار دولار أمريكي للأمن الغذائي العالمي





وسيتم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية، مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة.



وقال مدير عام صندوق الأوبك عبد الحميد الخليفة: "قد يواجه الملايين من البشر من الفئات الأكثر ضعفًا خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة وفعالية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية".





وتابع: "لقد مكننا النموذج الديناميكي لصندوق الأوبك من تخصيص مليار دولار أمريكي من برنامجنا الاستثماري لضمان الأمن الغذائي حيثما وكيفما تشتد الحاجة إليه".



وسيوجه المرفق الجديد القروض للقطاعين العام والخاص، فضلًا عن المنح إلى البلدان النامية المتضررة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة في جميع أنحاء العالم.

رام الله - دنيا الوطنخصص صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مليار دولار أمريكي من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسماة "خطة عمل الأمن الغذائي".