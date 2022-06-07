دولي

تسجيل إصابة ثالثة بمرض (جدري القرود) في إسرائيل

تسجيل إصابة ثالثة بمرض (جدري القرود) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن تشخيص إصابة ثالثة بمرض جدري القردة في البلاد، لافتة إلى أنه تم احالة المصاب الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، الى مستشفى (إيخيلوف) في تل أبيب، وهو يعاني من أعراض مرض جدري القردة، وذلك بعد عودة من رحلة خارجية.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص المصاب بالمرض بناء على نتائج فحص المعهد البيولوجي، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتعتبر هذه الإصابة الثالثة التي جرى تشخيصها بمرض جدري القردة في إسرائيل، حيث سبقها إصابتين منفصلتين إحداهما لشاب أحيل إلى مستشفى "إيخيلوف" والآخر نُقل إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" وكلاهما وصفت إصابتهما بالطفيفة.

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