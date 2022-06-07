شؤون فلسطينية

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين
شاهر سعد
رام الله - دنيا الوطن
أطلق أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، صرخة استغاثة مدوية أمام المشاركين في الدورة العاشرة بعد المائة، من دورات مؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد سنوياً في قصر الأمم المتحدة في مدينة المؤتمرات بالعاصمة السويسرية، جنيف.

وشارك بها 5000 مندوب ومندوبة من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وجاء ذلك في سياق كلمة النقابي الفلسطيني الأول، أمام المشاركين في المؤتمر، وحمل فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين والعاملات. 

وفي هذا السياق، أضاف سعد: "تم استهداف الصحفية شرين أبو عاقلة التي قتلها جيش الاحتلال على الهواء مباشرة وبلا تردد، رغم إن هويتها معروفة لديهم، لأنها كانت ترتدي الزي المتعارف عليه للصحفيين، في جريمة لم تصنف كجريمة عادية ضد صحفي فلسطيني؛ بل شكلت اعتداءاً على الصحافة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

وأوضح، أن الحالة العنصرية المنفلتة من عقالها الإسرائيلي، ناتجة عن عدم تحرك الدول العظمى للمضي قدماً بعملية السلام وإنهاء الإحتلال.

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