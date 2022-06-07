أريحا: وزير الداخلية يؤكد البدء بتنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية





وأهاب بالمواطنين التأكد من خلال القنوات والجهات الرسمية من قانونية وملكية الأرض قبل الاقدام على أي عملية شراء. حتى لا يجد نفسه معرضا لعملية غير قانونية او انه اشترى ارضا حكومية معتدى عليها او عليها مشاكل قانونية.



رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، على البدء بتنفيذ الحملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ووقف أي تعد واستنزاف جديد لأية ارض حكومية وفق احكام القانون واللوائح الناظمة لذلك.وذلك خلال اجتماعه عصر اليوم الثلاثاء في مقر محافظة اريحا والاغوار بمدينة اريحا بمحافظ اريحا والاغوار جهاد أبو العسل وقائد منطقة اريحا والاغوار وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالمحافظة.وأوضح أن التعليمات واضحة بالبدء بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية وفقا لأحكام القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين, مشددا بانه لن يسمح لأي كان بالاعتداء على أراضي الدولة.وأضاف اللواء هب الريح ان الرئيس محمود عباس واوامره لنا و للحكومة، بأهمية وضرورة سيادة القانون وان الجميع تحت سلطة وسيادة القانون وان يكون أي اجراء متسق ومنسجم من القانون الناظم لذلك وعدم الاجحاف بحق أي كان اخذين بعين الاعتبار تغليب المصلحة العليا ومصلحة الوطن.وشدد على أن هذه الأراضي هي المحزون الاستراتيجي لنمو وتطور المجتمع واحتياجات عامة تخصصها الدولة للمواطنين في لمستقبل كتوسعة وإقامة المدارس او المنافع العامة للمجتمع.وبين المحافظ ان المحافظة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية تتابع هذا الملف باهتمام نظرا لأهمية الأراضي الحكومية وتشكل مخزون للدولة لمشاريع استراتيجية مستقبلية، وقيام البعض بالاعتداء والمتاجرة ببعض قطع أراضي حكومية بغير حق ودون أي مسوغ قانوني، مشيرا ان الحملة بدأت ولن تنتهي الا بإنهاء كافة اشكال التعديات.