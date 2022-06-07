جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كلاً من؛ د. أحمد الحساينة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، ود. علاء مطر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، و د. أحمد شرف عميد كلية العلوم المالية والإدارية.



وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك ببن جامعة الإسراء ومؤسسة (إيسكو) لتقديم منح لعدد من طلاب الجامعة، بالإضافة لأن توفر الجامعة كافة التسهيلات الضرورية واللازمة للطلبة المستفيدين لتيسير التحاقهم بالبرامج التدريبية المُقدمة عبر

المشروع.



بدوره، ثمّن أ. د. الفرا جهود مؤسسة (إيسكو) في خدمة قطاع التعليم في فلسطين، مُعربًا في ذات الوقت عن أمله في أن تستمر في دعم الطلبة المتميزين أملاً في تطوير المنظومة التعليمية ودعمها في شتى المجالات.



















رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة الإسراء اتفاقية تعاون مُشترك مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية – إيسكو، لدعم مشروع صندوق الطالب المتميز الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.ووقع الاتفاقية مُمثلاً عن الجامعة أ. د. عبدالخالق الفرا رئيس الجامعة، وعن المؤسسة الدولية مُمثلها في فلسطين د. محمد أبو عودة.