المكتبة الوطنيّة و"الثّقافة" يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة عيسى قراقع؛ وزير الثّقافة عاطف أبو سيف، في مقرّ المكتبة الوطنيّة في رام الله، وبحثا آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ونظام الإيداع ومعرض الكتاب.وأكّد أبو سيف أنّ وزارة الثّقافة تقف داعمة أساسيّة لانطلاق مشروع المكتبة الوطنيّة؛ لأهمّية ذلك للشّعب الفلسطيني وللأجيال القادمة، مضيفاً أنّ وزارة الثّقافة تتكامل مع المكتبة الوطنيّة في إعداد الأنظمة والقوانين الهادفة إلى تنظيم المشهد الثّقافي والفكري الفلسطيني بما يعزّز بنيتها الثّقافية الوطنيّة، ولما يحفظ تراثنا وكنوزنا الثّقافيّة.وأشار إلى أنّ قانون الملكيّة الفكريّة في مراحله الأخيرة للإقرار بعد عرضه على مجلس الوزراء، وأن الوزارة والمكتبة الوطنيّة بصدد إعداد نظام الإيداع ولوائح أخرى ذات صلة، لافتاً إلى أنّ معرض الكتاب لهذا العام سيكون خلال شهر أيلول القادم على أرض المكتبة الوطنيّة.بدوره شكر قراقع وزير الثّقافة على زيارته، ودعم الوزارة لمشروع المكتبة الوطنيّة والتّعاون معها في عمليّة البناء والتّأسيس والإعداد، موضحاً أنّ التّكامل في الجهود والتّعاون يخدمان الأهداف الوطنيّة والثّقافية التي تسعى المكتبة لتحقيقها.