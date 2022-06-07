المدلل: المقاومة في معركة مفتوحة ولن تتوقف ونحتاج لاستراتيجية جديدة

قال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء: "إن فصائل المقاومة في معركة مفتوحة مع الاحتلال ولا يمكنها أن تتوقف"، مؤكدا أن المقاومة في حالة اشتباك مستمر وفلسطين هي ساحة اشتباك معركة مع الاحتلال.





وأضاف المدلل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "نحتاج لاستراتيجية جديدة حقيقية تنحاز لمشروع المقاومة؛ لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".





وعن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، أوضح المدلل أن الاقتحامات تحدث داخل المسجد الأقصى تحت حماية بندقية الاحتلال"، مؤكدا "لا يمكن للبندقية أن تفرض واقعا أمام الملحمة الأسطورية التي يسطرها الشعب الفلسطيني.





وأضاف المدلل: "الاحتلال لن يستطيع أن يفرض سيادته أمام هذه المقاومة الحية للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن المطلوب اليوم هو دعم المقاومة الفلسطينية والانحياز لها، ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى.







وأردف: "الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة في دفاعه عن المسجد الأقصى والقدس وأن معركة سيف القدس لا تزال مستمرة ولن تتوقف أبدا وأن سيف القدس سيظل مشهرا في وجه الاحتلال".



وتابع القيادي في الجهاد الإسلامي: "المرابطون والمرابطات داخل المسجد الأقصى يشكلون ملحمة حقيقية وبطولية في وجه الاقتحامات المستمرة للاحتلال للتأكيد أن الاحتلال لن يستطيع أن يفرض سيادته المزعومة على المسجد الأقصى أو القدس أمام هذه الأعلام الفلسطينية التي رفرفت أثناء مسيرة الأعلام وما بعد مسيرة الأعلام".



واختتم المدلل: "الأمة العربية والإسلامية عليها واجب مقدس بدعم الشعب الفلسطيني في معركته مع الاحتلال للدفاع عن المسجد الأقصى".







خاص دنيا الوطن - حسن التلمس