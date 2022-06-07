شؤون فلسطينية

بعد حادثة إحراقه.. عائلة المحامي أبو وطفة تُصدر بيانًا للرأي العام

بعد حادثة إحراقه.. عائلة المحامي أبو وطفة تُصدر بيانًا للرأي العام
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة أبو وطفة، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، حول حادثة الاعتداء على المحامي عصام فوزي أبو وطفة في مقر قصر العدل بمدينة غزة يوم الاحد المُنصرم.

وأكدت العائلة خلال البيان، على أن "الاعتداء الآثم غير المبرر لن يمر دون عقاب"، مشددة على عدم وجود "أي رابط قانوني أو أي معرفة مسبقة بالجاني".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان لرأي العام

صادر عن عائلة أبو وطفه في الوطن والشتات حول حادثة الاعتداء على ابننا الأستاذ المحامي عصام فوزي أبو وطفة

{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } البقرة ١٧٨ أننا في عائلة أبو وطفة في الوطن والشتات نشعر بالصدمة والحزن على ما آلت له أوضاع قطاعنا الحبيب ، حيث أصبح كل شيء يستحل وينتهك ويعتدى على المحامي في مقر قصر العدل .. يعتدى على المحامي اثناء أداء عمله على مرئي ومسمع من جموع المحامين والمواطنين في مكان يفترض أن يعمه العدل والامن والأمان ولكن أن يتحول إلى مسرح لجريمة بشعه نكراء بكل القيم والمقاييس من قبل أحد المارقين الخارج عن القانون والدين والمجتمع ان هذه الجريمة وهذا السلوك لا يقوم به إلا الشياطين أنفسهم .

إننا أمام جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد نفذها المدعو صلاح النديم الذي اشترى المادة الحارقة ورصد المجني عليه وسكب المادة الحارقة وأشعل النار في ظهر الضحية ولولا تدخل العناية الإلهية لحدث الأسوأ وفي ظل هذه الظروف العصيبة فإننا في عائلة أبو وطفة في الوطن والشتات نؤكد على الأمور التالية..

أولاً : أن أبننا الأستاذ عصام أبو وطفة لا يوجد أي رابط قانوني أو أي معرفة مسبقة بالجاني ، او أي تعامل مالي او تجاري او خلاف او مطالبات او قضايا مالية أو جنائية سابقة وأننا نؤكد أن ابننا المحامي لم يكن موكلاً أو خصماً في أي قضايا سابقة مع هذا الجاني .

ثانياً : أن التسامح وكرم الاخلاق الذي تحلى بها المجني عليه و عائلتنا في واقعة سابقة كان دافعاً لمزيداً من التطاول فمبررات الصفح والعفو السابقة هي التي دفعت هذا الشيطان الاثم للإقدام على فعلته النكراء هذه حيث الحديث عن مرض الجاني العضال وتقدمه بالسن والتزامنا بالعادات والتقاليد .

ثالثًا : أننا نثمن موقف الإخوة في نقابة المحامين وجميع الإخوة الزملاء المحامين الذين سطروا أجمل معاني التضامن وأننا نؤكد أن الاعتداء على أبننا الأستاذ عصام هو اعتداء على منظومة العدالة في القطاع وأن الجهات المعنية في القطاع إذا لم تضرب بيد من حديد على يد الجناة فأن العدل من سيصبح في مهب
الريح .

رابعًا : أننا في عائلة أبو وطفة في الوطن والشتات نعلم جيداً من هو خصمنا وأننا لن نعدم الوسيلة للوصول إلى حق أبننا ورد اعتباره ولكن نحن نضع ثقتنا في أجهزة الدولة وننتظر بحلم ووعي لكن دون تفريط او تهاون، ونؤكد أن محاولات للتهرب من المسئولية من خلال حجج وبيانات هزيلة لن يجدي نفعاً واننا نتمسك بعرف وعادات مجتمعنا وبحقنا الكامل الواضح الذي لا يختلف عليه عاقل والذي سننتزعه .

ختامـــاً .. أننا في عائلة أبو وطفة في الوطن والشتات نؤكد أن هذا الاعتداء الآثم الغير مبرر من قبل هذا المجرم لن يمر دون عقاب وأننا نؤكد على عدم وجود أي علاقة رابطة بين الجاني وأبننا ، ونؤكد أن على ثقتنا بمجتمعنا وأهلنا وإن حقنا لن يضيع ولن يفلت الجاني من العقاب .

ونختم بقول الله سبحانه وتعالى ..{ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض } صدق الله العظيم " الرعد ١٧"

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