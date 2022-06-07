شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

توقيع مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون جديدة ، لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن توقيع المذكرة يأتي في سياق ضرورة العمل المشترك، من أجل خدمة قضية الأسرى خاصة من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أهمية تجديد هذه الاتفاقية لإنجاح المسيرة التعليمية للأسرى والاسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة الى أن العمل مع التربية يمتاز بالمرونة والتفاهمات، وهناك تأكيد على ان خدمة الأسرى الفلسطينيين، واجب على الكل الفلسطيني من اجل نيل حقوقهم كافة، وان توقيع الاتفاقية  هو بمثابة تجديدها، وخلال السنوات الماضية كان هناك حرص من الهيئة، ووزارة التربية والتعليم  على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية لمواصلة تعليمهم ولبناء مستقبلهم ، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

يذكر أن الاتفاقية وقعت من قبل وكيل الهيئة الدكتور (عبد القادر الخطيب)، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم الدكتور (محمد عواد)، وبحضور ومشاركة مدير دائرة التعليم في الهيئة محمد فقيات، ومن التربية والتعليم  اياد ابو عرب، وخلود ارشيد، وآيات عطوان.

وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم دكتور (مروان عورتاني) و طاقم الوزارة على جهودهم والرعاية الدائمة على خدمة الأسرى والمعتقلين.

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