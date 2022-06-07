"مدى": انتهاكات واسعة للحريات الإعلامية خلال أيار أخطرها قتل شرين ابو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنشهدت فلسطين خلال شهر أيار الماضي موجة واسعة من الاعتداءات الخطيرة ضد الصحافيين/ات والحريات الإعلامية، كان أخطرها جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شرين ابو عاقلة أثناء تغطيتها الميدانية في مخيم جنين.وبينما رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) خلال شهر نيسان الماضي ما مجموعه 47 اعتداء ضد الحريات الإعلامية ارتكبت جميعها قوات الاحتلال في فلسطين، فقد رصد المركز ما مجموعه 64 اعتداء خلال شهر أيار ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 49 منها وهو رقم مماثل تقريبا للشهر الماضي من حيث العدد فقط، إلا أنه جاء مختلفا من حيث أنواع الانتهاكات والأسلوب المتبع لارتكابها بغية التعتيم على جرائم الاحتلال ضد المواطنين والصحفيين.وانحصرت جميع الاعتداءات ضد الحريات الإعلامية خلال شهر أيار في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، وجاءت الاعتداءات الـ 65 التي رصدها مركز (مدى) خلال شهر مايو موزعة على 49 ارتكبتها سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين، و14 انتهاكا ارتكبه موقع (فيسبوك)، في حين بلغ عدد الانتهاكات الفلسطينية انتهاك واحد فقط.