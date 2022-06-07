وزيرة المرأة تلتقي مجلس نقابة المحامين الفلسطيني الجديد بالضفة وقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور ونائبه المحامي صافي الدحدوح ومسؤولات لجان المرأة في الضفة وقطاع غزة المحاميتان راوية أبو زهيري وهالة الشريف وأعضاء مجلس النقابة ، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد والوفد المرافق لها في مقر نقابة المحامين.حيُث قدمت د. حمد التهنئة لأعضاء مجلس النقابة، وأكدت أنها على استعداد لتقديم كامل الدعم والمساندة لنقابة المحامين وتعزيز التعاون بين النقابة والوزارة، وعبرت عن اهتمامها ببناء جسور التعاون مع النقابة من منطلق الايمان بشراكة جميع الأطراف.وبدوره، رحب عاشور بالوفد الزائر وأكد على أن نقابة المحامين ستكون على تواصل وتعاون مع الوزارة، خصوصا أن ما يميز هذا المجلس هو وجود العنصر النسائي ممثلا بالمحامية راوية أبو زهيري وهالة الشريف، مما سيساهم في بلورة رؤية المجلس فيما يتعلق بالنساء وتعزيز وجودهن ومشاركتهن في مجلس النقابة، وصولا الى وجود النساء في جميع مراكز صنع القرار وهذا سيصبح قاعدة عامة في المجتمع الفلسطيني، حيث أن المرأة الفلسطينية مناضلة ولها دور ريادي في المجتمع، ويجب ان تبقى ممثلة في مراكز صنع القرار.هذا وكانت د.حمد أثناء تواجدها في غزة قامت بزيارة نقابة المحامين الفلسطينيين في مقرها بغزة وذلك لتقديم التهاني لإنتخاب المجلس الجديد، وكان في استقبالها نائب نقيب المحامين المستشار صافي الدحدوح والأستاذ زياد النجار أمين السر وكلا من أعضاء المجلس الأستاذة هالة الشريف والأستاذ عبد العزيز الغلاييني والأستاذ مظهر الحسنات.وقالت د.حمد إن انجاز الانتخابات في نقابة المحامين رغم الحالة الخاصة التي يمر بها الوطن هو انجاز استثنائي وجهود مباركه تُعزز من ترسيخ الديمقراطية، مقدمة تهاني ومباركة وزارة شؤون المرأة لكافة أعضاء مجلس النقابة الجدد على هذه الثقة التي اكتسبوها من الهيئة العامة.من جانبه قال نائب نقيب المحامين الدحدوح إننا نثمن هذه الزيارة الرسمية التي تعكس مدى احترام الوزيرة لنقابة المحامين ودعمها الدائم لكافة توجهاتها، مؤكداً أن النقابة سوف تسير بالثوابت الوطنية المتعارف عليها وتعزيز وحدة النقابة بين شطري الوطن والعمل على احداث تغيير إيجابي في فعاليات النقابة لتكون أكثر تأثيرا على الجهود الوطنية الجامعة للكل الوطني.وفي نهاية اللقاء قدمت د.حمد درعا فخريا لنقابة المحامين في شطري الوطن من وزارة شؤون المرأة تقديرا لجهود النقابة وأعضاء مجلسها.