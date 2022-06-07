وزارتا "الأوقاف" و"النقل والمواصلات" توقعان اتفاقية نقل حجاج القطاع

رام الله - دنيا الوطنوقع حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ووزير النقل والمواصلات /رئيس المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية عاصم سالم اليوم الثلاثاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2022 م/ 1443هـ وذلك في مقر وزارة الأوقاف.وتنص الاتفاقية على نقل نقل "1331"حاج وحاجة كحد أدنى جوا من حجاج فلسطين (المحافظات الجنوبية) من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براً وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جواً وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وصولا إلى معبر رفح وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.وأشار البكري أنه سيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب اعتبارا من تاريخ 21-22 /6/2022 ولمدة يومين والعودة اعتبارا من تاريخ 19- 20 /7/2022 ولمدة يومين كحد ادنى .وأكد البكري أن وزارة الأوقاف اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الحج وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين ، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، وسفارات فلسطين في الرياض والقاهرة وعمان.كما ثمن البكري الجهود التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية من اجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم وعودتهم الى ارض الوطن .بدوره أعرب وزير النقل عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين وتقدم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف.وبيّن انه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ 737 وإيرباص 320 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفر كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام .