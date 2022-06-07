شؤون فلسطينية

وزارتا "الأوقاف" و"النقل والمواصلات" توقعان اتفاقية نقل حجاج القطاع

وزارتا "الأوقاف" و"النقل والمواصلات" توقعان اتفاقية نقل حجاج القطاع
رام الله - دنيا الوطن
وقع حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ووزير النقل والمواصلات /رئيس المجلس الأعلى للخطوط الجوية الفلسطينية عاصم سالم اليوم الثلاثاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2022 م/ 1443هـ وذلك في مقر وزارة الأوقاف.

وتنص الاتفاقية على نقل نقل "1331"حاج وحاجة كحد أدنى جوا من حجاج فلسطين (المحافظات الجنوبية) من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براً وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جواً وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وصولا إلى معبر رفح وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.

وأشار البكري أنه سيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب اعتبارا من تاريخ 21-22 /6/2022 ولمدة يومين والعودة اعتبارا من تاريخ 19- 20 /7/2022 ولمدة يومين كحد ادنى .

وأكد البكري أن وزارة الأوقاف اتخذت كافة الإجراءات لضمان نجاح موسم الحج وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين ، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، وسفارات فلسطين في الرياض والقاهرة وعمان.

كما ثمن البكري الجهود التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية من اجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم وعودتهم الى ارض الوطن .

بدوره أعرب وزير النقل عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين وتقدم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف.

وبيّن انه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ 737 وإيرباص 320 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفر كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام .

أخبار ذات صلة

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

المكتبة الوطنيّة و&#34;الثّقافة&#34; يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

المكتبة الوطنيّة و"الثّقافة" يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

بعد حادثة إحراقه.. عائلة المحامي أبو وطفة تُصدر بيانًا للرأي العام

بعد حادثة إحراقه.. عائلة المحامي أبو وطفة تُصدر بيانًا للرأي العام

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات

توقيع مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

توقيع مذكرة تقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ202 على التوالي

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ202 على التوالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

المكتبة الوطنيّة و&#34;الثّقافة&#34; يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

المكتبة الوطنيّة و"الثّقافة" يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

أمام مؤتمر العمل الدولي.. شاهر سعد: لقد ضاق شعبنا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي البغيض

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

صبري: مسيرات واقتحامات المستوطنين لن تعطيهم الأحقية في الأقصى

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات

مركز الإعلام المجتمعي يفتتح تدريب حول مهارات التشبيك والتسويق الرقمي للأكاديميات

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ202 على التوالي

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ202 على التوالي

&#34;مدى&#34;: انتهاكات واسعة للحريات الإعلامية خلال أيار أخطرها قتل شرين ابو عاقلة

"مدى": انتهاكات واسعة للحريات الإعلامية خلال أيار أخطرها قتل شرين ابو عاقلة

وزيرة المرأة تلتقي مجلس نقابة المحامين الفلسطيني الجديد بالضفة وقطاع غزة

وزيرة المرأة تلتقي مجلس نقابة المحامين الفلسطيني الجديد بالضفة وقطاع غزة

منوعات

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

عربي

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى