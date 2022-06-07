مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تحدد موعد وآلية صرف المخصصات بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير إن "مخصصات أسر الشهداء والجرحى ستصرف اليوم الثلاثاء، بعد الساعة 3 عصراً، في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر الآليات المتبعة".وأضافت الوزير، بأن صرف المخصصات سيكون بنسبة 80% من مخصص الشهر الحالي بحد أدنى 2000 شيقل، بالإضافة الى 5% من المستحقات التي لم تصرف سابقاً.وأشارت إلى أن صرف هذه المخصصات يأتي في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة بسبب قرصنة الاحتلال وسرقة أموال العائدات الضريبية "المقاصة"، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تولي مخصصات أسر الشهداء والجرحى أولوية خاصة بالصرف، رغم ما يمارس من ضغط من أجل وقفها.