نفتالي بينت: العام الأول تحت حكومتي كان "الأهدأ" على سكان مستوطنات الغلاف

وأضاف "نحن لا نقول ذلك فحسب، بل نؤيده ونعمل لأجله".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن العام الأول للحكومة تحت قيادته، كان الأهدأ الذي يعيشه المستوطنون في غلاف قطاع غزة منذ الانسحاب من القطاع"، وفق تعبيره.وتابع بينت: "لقد انتقلنا من سياسة الاحتواء إلى سياسة الردع". بحسب موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وفي سياق آخر، قال رئيس حكومة الاحتلال: إن "أيام الحصانة التي تهاجم فيها إيران إسرائيل عبر أذرعها دون أن تصاب بأذى قد ولت".وحول لقائه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية علّق بينت أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست)، "لقد نقلت موقف إسرائيل بضرورة الاحتفاظ بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني باتفاق أو بدون اتفاق".