شؤون فلسطينية

مجلس علماء فلسطين: القدس والأقصى خط أحمر ينبغي على الأمة استنفار إمكانيتها للتصدي للعدو

مجلس علماء فلسطين: القدس والأقصى خط أحمر ينبغي على الأمة استنفار إمكانيتها للتصدي للعدو
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس علماء فلسطين، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري الذي أصدر من خلاله بيانًا صحفيًا للتنويه على مجموعة من النقاط.

وفيما يلي نص النقاط التي صدرت عن اجتماع مجلس علماء فلسطين :

١- يؤكد مجلس علماء فلسطين أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر ينبغي على الأمة جمعاء أن تستنفر كل إمكانياتها للتصدي لاعتداءات العدو الصهيوني المجرم.

٢- أكد المجلس على دعمه لخيار الجهاد والمقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين من براثن الإحتلال الصهيوني.

٣- دان المجلس كل مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعتبر ذلك خيانة لله ورسوله ويطالب بتجريم كل المطبعين على غرار ما فعل البرلمان العراقي بإصدار احكام المؤبد أو الإعدام على المطبعين.

٤- يدين المجلس مسيرة الأعلام الصهيونية على القدس ويطالب الامة بوضع حد لهذه الاعتداءات على المسجد الاقصى المبارك وكل فلسطين.

ه- حيا المجلس كل المقاومين الفدائيين والمرابطين في المسجد الاقصى المبارك المدافعين عن المقدسات بصدورهم العارية ويطالب بحمايتهم من القانون الدولي، واعتبار قادة العدو مجرمي حرب .

٦- توجه المجلس في ذكرى اجتياح لبنان عام ٨٢ بالتحية لكل فصائل المقاومة من جميع الاحزاب الفلسطينية واللبنانية الذين تصدوا للعدو الصهيوني من الرشيدية مرورا بكل الجنوب الى قلعة الشقيف أرنون الى صيدا ومخيم عين الحلوة إلى معركة خلدة البطولية إلى صمود بيروت إلى المقاومة الإسلامية التي جعلت العدو يخرج من لبنان مدحورا مهزوما من جنوب لبنان، الى تحرير مزارع شبعا وكفرشوبا وجزءا من قرية الغجر الى تحرير كل فلسطين والجولان بأقرب وقت ان شاء الله تعالى.

٧- يبارك المجلس مرور سنة على انتصار معركة سيف القدس، كما يبارك للمقاومة في لبنان بمناسبة عيدها ٢٥ ايار عيد النصر والتحرير.

٨- في مناسبة مرور ٣٣ سنة على وفاة الإمام الخميني يؤكد المجلس أن الثورة الإسلامية الإيرانية غيرت واقعا في العالم نحو الخير ونصرة قضايا المستضعفين وخاصة القضية الفلسطينية التي دعمتها بكل ما اوتيت من قوة رغم الحصار والحرب الكونية عليها.

٩- يهنئ المجلس كل النواب الداعمين للمقاومة الذين فازوا بالانتخابات النيابية ٢٠٢٢ وخاصة كتلتي الوفاء حزب الله والمقاومة والتحرير حركة امل، كما يبارك انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب

١٠ - يرفض المجلس التعدي على حقل كاريش ويطالب الحكومة اللبنانية منع السفينة اليونانية من التنقيب وبإنهاء ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة بأسرع وقت.

١١- يشكر المجلس البرلمان العراقي الذي أجمع على تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني وتجريم المطبعين وإنزال اشد العقوبات بحقهم من المؤبد او الإعدام.

١٢- دان مجلس علماء فلسطين الإساءات المستمرة بحق نبينا الاكرم محمد (صلى) ويطالب الأمة الإسلامية جمعاء بوضع حد لهذه الإساءات ومعاقبة كل من يسيئ لنبينا.

١٣- أكد المجلس على حق العودة وضرورة وحدة الصف الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله وان طريق تحرير فلسطين والقدس لا يكون إلا بالجهاد والمقاومة وإن مشاريع التطبيع ستؤول بالفشل هي وأصحابها الخونة بإذن الله تعالى.

١٤ - يذكر المجلس الأمة أن هناك آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني ينبغي علينا جميعا ان نعمل ليلا نهارا لإطلاق سراحهم.

١٥- طالب المجلس بإعطاء كامل الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان في ظل الأزمة الأقتصادية الخانقة على الجميع.

١٦- يطالب المجلس الأونروا بتنفيذ ما وعدت به من فاتورة الاستشفاء بدفع الثلث من التكلفة بالدولار على سعر الصرف الحالي ومتابعة المستشفيات لأن هناك تلاعب بالفواتير مما يكلف المريض الفلسطيني مبالغ طائلة لا قدرة له عليها.

١٧- يذكر المجلس قسم التوظيف في الانروا بتسريع ما وعدوا به من توظيف عدد من مدرسي الدين المختصين الذين يحملون شهادات في العلوم الدينية والتركيز على مادة الدين والتربية وتاريخ فلسطين.

المكتب الإعلامي لمجلس علماء فلسطين.

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