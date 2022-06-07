هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلالالإسرائيلي أفرجت يوم أمس (الاثنين) عن الأسير الأردني أسيد محمد أبو خضير بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "أبو خضير" بتاريخ 7-6-2016 وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، قضاها كاملة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت الهيئة انه وبعد الافراج عن "ابو خضير"، يبقى في سجون الاحتلال (18) أسيرًا أردنيًا، بعضهم يحمل الجنسيةالاردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية و لديهم أرقام وطنية أردنية.وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى الأردنيين الـ 18،هنالك (8) أسرى منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(5) أسرى يقضون أحكامًا تتراوح ما بين 20-36 عامًا، و(3) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20سنة، إضافة إلى أسيرين آخرين يقضيان أحكامًا بالسجن لمدة 5 و8 سنوات.وأشارت الهيئة إلى أن ثلاثة من بين الأسرى الأردنيين، هم ضمن قائمة "عمداء الأسرى"، ومعتقلين منذ ما يزيد على 20 عامًا، و(8) أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من (15) عامًا، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقيوعددهم (6) أسرى فهم معتقلون منذ أقل من عشر سنوات.وبيّنت الهيئة أن الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون للاحتلال الإسرائيلي، وهي: (نفحة، ريمون، هداريم، جلبوع، النقب، إيشل، مجدو).وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عمومًا، مؤكدة أنهم "جزء أصيل من النضال ضد الاحتلال ومكون أساسي من مكونات الحركة الوطنية الأسيرة التي تحفظ تاريخهم وتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها.