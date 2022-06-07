فصائل المقاومة: اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته

وقالت فصائل المقاومة، إن "اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته"، محذرة الاحتلال من المساس بالأقصى، والاعتداء لن يمر إلا على أجساد شعبنا".



وأكدت بأن "معركة الدفاع عن القدس هي معركة عربية إسلامية عقائدية"، مطالبة الأمة العربية والإسلامية بمساندة شعبنا في القدس.



رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الفلسطيني الذي شرع (سيف القدس)، يقف شامخاً في وجه الاحتلال".جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية حاشدة التي نظمتها في الذكرى الـ 55 للنكسة ورفضاً للعدوان على الأقصى بعنوان (أقصانا لا هيكلهم).