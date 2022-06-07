طبيب: المستوطنون يواصلون لليوم الثالث مهاجمة قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأكد بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن المستوطنين يواصلون لليوم الثالث على التوالي، قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية، ويعتدون على منازل المواطنين، في محاولة لانزال الأعلام الفلسطيني عن أعمدة الكهرباء على شارع البلدة الرئيسي لشارع 55 الاستيطاني.وأشار طبيب في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن شبان لجان الحراسة الليلة، تصدوا للمستوطنين، ولاذوا بالفرار، منوها في الوقت ذاته إلى أن المستوطنين وجنود الاحتلال، هاجموا منذ الساعات الاولى من فجر اليوم الثلاثاء، البلدة وذلك بعد فشل محاولاتهم تنفيذ مخططهم.