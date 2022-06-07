"المرور" بغزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، أن 14 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث الأربعة عشر أسفرت عن وفاة طفلة، وتسع إصابات أربع منها بجروح متوسطة، وخمس إصابات بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 13 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس الإثنين عن وفاة الطفلة جنى تامر أبو طيور عام ونصف؛ نتيجة صدمها من قبل مركبة نوع "دوبرمان"، بمحافظة رفح، مشيرةً إلى أنها أوقفت سائق المركبة وحجزت المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث.