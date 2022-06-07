شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، أن 14 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث الأربعة عشر أسفرت عن وفاة طفلة، وتسع إصابات أربع منها بجروح متوسطة، وخمس إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 13 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس الإثنين عن وفاة الطفلة جنى تامر أبو طيور عام ونصف؛ نتيجة صدمها من قبل مركبة نوع "دوبرمان"، بمحافظة رفح، مشيرةً إلى أنها أوقفت سائق المركبة وحجزت المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث.

أخبار ذات صلة

&#34;التنمية&#34; بغزة تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

"التنمية" بغزة تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

&#34;المالية&#34; تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو

"المالية" تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني اليوم

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني اليوم

غزة: جمعية &#34;البترول والغاز&#34; توضح أسباب الاضطراب في سعر أسطوانة الغاز

غزة: جمعية "البترول والغاز" توضح أسباب الاضطراب في سعر أسطوانة الغاز

وزارة الخارجية تُعلق على اعتداء المستوطنين ضد كنيسة &#34;الروح القدس&#34;

وزارة الخارجية تُعلق على اعتداء المستوطنين ضد كنيسة "الروح القدس"

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

(يديعوت): تدفق أكثر من 100 ألف كوب &#34;صرف صحي&#34; من غزة للبحر خلال أسبوعين

(يديعوت): تدفق أكثر من 100 ألف كوب "صرف صحي" من غزة للبحر خلال أسبوعين

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة في طولكرم

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة في طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

أجواء صافية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

أجواء صافية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

شاهد: غضب في (كنيست) عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة

شاهد: غضب في (كنيست) عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

ارزيقات: انفجار داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله

ارزيقات: انفجار داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله

الاحتلال يعتقل فلسطينياً شمال القطاع بزعم دخوله منطقة الغلاف

الاحتلال يعتقل فلسطينياً شمال القطاع بزعم دخوله منطقة الغلاف

انفـجـار في نقطة عسكرية للاحتلال قرب قرية برقة بمحافظة نابلس

انفـجـار في نقطة عسكرية للاحتلال قرب قرية برقة بمحافظة نابلس

منوعات

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

عربي

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

اليمن.. اقتراح أممي &#34;معدل&#34; حول فتح الطرق إلى تعز

اليمن.. اقتراح أممي "معدل" حول فتح الطرق إلى تعز