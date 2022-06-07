تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

دعياً وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة





وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب، مضيفا أن هذه النسبة "قياسية" رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة.



وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أضاف ان الإضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالة 57 قاضيا".



وفي المقر الرئيسي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة تونس اجتمع القضاة المعتصمون. وزار محامون وممثلون عن المجتمع المدني الاعتصام لدعم القضاة.



وكان الرئيس التونسي قد استبدل أعضاء الهيئة المستقلة الانتخابية، كما تعهد بإجراء استفتاء في 25 يوليو للتصويت على دستور جديد.



كما حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعين مكانه مجلسا مؤقتا هذا العام، بسبب اتهامات له بأنه مرتبط بعلاقات مع أحزاب سياسية.



رام الله - دنيا الوطنلوّح الرئيس التونسي قيس سعيد بتوقيع عقوبات على القضاة بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على قراره بعزل العشرات منهم بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين،