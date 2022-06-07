شؤون فلسطينية

غزة: جمعية شركات النقل العام تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب توقف الحافلات عن نقل الموظفين

غزة: جمعية شركات النقل العام تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب توقف الحافلات عن نقل الموظفين
خاص دنيا الوطن - هنادي أبو جبة
كشفت جمعية شركات النقل العام في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي أدت إلى توقفها عن العمل لنقل الموظفين الحكوميين من مدينة غزة إلى جميع أنحاء المحافظات في القطاع.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، إيقاف حافلات نقل الموظفين العموميين، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر2021، باستثناء حافلات وزارتي الصحة والتعليم والعاملين بالمعابر.

وأصدرت وزارة المالية، بغزة، في ذلك الوقت، قرارًا يقضي بصرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقدا دون الخضوع لنسبة صرف الراتب، وبما يشمل موظفي العقود، وذلك في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  2021.

تحدثت "دنيا الوطن"، مع أمين صندوق جمعية شركات النقل العام، طارق كردش، الذي قال إن "توقف الحافلات عن العمل ليس بإضراب، إنما معظم الحافلات التي يبلغ عددها 240 حافلة  كانت تعمل لوزارة المالية بغزة وقامت الوزارة بتوقيف هذه الحافلات على مراحل".

وتابع كردش: أنه "كان لديهم حافلات تعمل لدى الوزارة والجامعات"، لافتًا إلى أن "الحافلات التي كانت مخصصة للجامعات كانت تعمل بخسارة، وأن التي كانت تعمل لدى الحكومة كانت تغطي خسارة حافلات الجامعات".

وأضاف أمين صندوق الجمعية، أن "الحكومة قامت  بتاريخ 02/06 /2022 بتوقيف عقود عمل شركات الحافلات، مشددًا على أن حافلات الجامعات تعمل بخسارة، وأن من هذا المنطلق قررت الجمعية توقيف الباصات بصورة مؤقتة، إلى حين إيجاد حلول".

وأشار كردش إلى أن "الباصات في قطاع غزة كانت تعمل لدى الحكومة في خدمة الموظف و الطالب على مدار أربع سنوات أمضت، مشيرًا إلى أن خلال فترة (كورونا) بدون وجود الباصات فإن المواطنين لم يستطيعوا الوصول إلى عملهم".

وقال إن "الحافلات كانت تأتي بالموظفين من جميع أنحاء القطاع خلال فترة الحرب بسبب صعوبتهم في الوصول إلى المستشفيات وأن السائقين  كانوا يغامرون بحياتهم في تلك اللحظات".

ونوّه  خلال حديثه إلى أن وزارة المالية "قامت بالادعاء أن الموظفين لا يريدون الحافلات من خلال استفتاء قاموا بعمله".

وأكمل كردش "قامت الشركة بطرح اقتراح على وزارة المالية بإعطاء الموظفين تكلفة المواصلات على أن يتم دفع التكلفة للباص وإرجاع ما تبقى لموظف".

وبين أمين صندوق جمعية النقل، أن " 174 حافلة كانت تعمل لوزارة المالية، وتم توقيف 70 حافلة، وبعد ذلك 40 حافلة، وفي النهاية قامت بتوقيف جميع الحافلات".

واستطرد القول "تفاجأنا بكتب رسمية من وزارة المالية و وزارة النقل و المواصلات، واجتماعنا عدة مرات للوصول إلى حل للمشكلة بخصوص الموضوع  ذاتها، وهذا نظام النقل العام لو تم تنفيذه سوف يتم تجميد عدد من الاسرى بسبب الظروف المعيشية الصعبة ".

وحول معدل الخسارة نتيجة قال كردش، إن "نسبة الخسارة على كل حافلة يومياً على الأقل 250 شيكل".

وختم الحديث "عند توقيف 40% من نسبة كسب الشركة، وهو النقطة القوية التي كانت تُغطي أعباء الشركة، قمنا بتوقيف باصات الجامعات"

أخبار ذات صلة

&#34;القسام&#34; تعلن وفاة أحد قادتها الميدانيين غرقاً في بحر غزة

"القسام" تعلن وفاة أحد قادتها الميدانيين غرقاً في بحر غزة

مجلس علماء فلسطين: القدس والأقصى خط أحمر ينبغي على الأمة استنفار إمكانيتها للتصدي للعدو

مجلس علماء فلسطين: القدس والأقصى خط أحمر ينبغي على الأمة استنفار إمكانيتها للتصدي للعدو

فصائل المقاومة: اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته

فصائل المقاومة: اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته

اللجنة الوطنية بحضور مندوبية فلسطين لدى (يونسكو) تنظّم اجتماعاً تنسيقياً مع النقاط الرسمية للاتفاقيات

اللجنة الوطنية بحضور مندوبية فلسطين لدى (يونسكو) تنظّم اجتماعاً تنسيقياً مع النقاط الرسمية للاتفاقيات

&#34;الشعبيّة&#34;: حملة الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال بحق كوادرنا بمخيم الدهيشة ستزيدنا قوّة

"الشعبيّة": حملة الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال بحق كوادرنا بمخيم الدهيشة ستزيدنا قوّة

طبيب: المستوطنون يواصلون لليوم الثالث مهاجمة قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية

طبيب: المستوطنون يواصلون لليوم الثالث مهاجمة قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية

&#34;التنمية&#34; بغزة تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

"التنمية" بغزة تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة وتسع إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية بحضور مندوبية فلسطين لدى (يونسكو) تنظّم اجتماعاً تنسيقياً مع النقاط الرسمية للاتفاقيات

اللجنة الوطنية بحضور مندوبية فلسطين لدى (يونسكو) تنظّم اجتماعاً تنسيقياً مع النقاط الرسمية للاتفاقيات

طبيب: المستوطنون يواصلون لليوم الثالث مهاجمة قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية

طبيب: المستوطنون يواصلون لليوم الثالث مهاجمة قرية عزبة الطبيب بمحافظة قلقيلية

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني اليوم

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني اليوم

وزارة الخارجية تُعلق على اعتداء المستوطنين ضد كنيسة &#34;الروح القدس&#34;

وزارة الخارجية تُعلق على اعتداء المستوطنين ضد كنيسة "الروح القدس"

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

طالع: أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

أجواء صافية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

أجواء صافية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

شاهد: غضب في (كنيست) عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة

شاهد: غضب في (كنيست) عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة

منوعات

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

عربي

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى