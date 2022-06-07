السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى





وقال بيان لوزارة العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا في وقت متأخر من يوم الاثنين إن "وزارة العدل والإصلاحيات تؤكد أنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة تفيد بإلقاء القبض على هاربين من العدالة، أي راجيش وأتول غوبتا".



وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد ذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أنها تواصلت "مع سلطات دبي للتعليق. ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الإماراتية عن الأمر حتى وقت كتابة هذا التقرير".



وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قد أصدرت في وقت سابق من العام الجاري "نشرة حمراء للأخوين غوبتا تتعلق بتهم الاحتيال وغسيل الأموال".



ويتهم الأخوان غوبتا بالتورط في قضايا فساد في فترة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما، فيما استمع مواطنو جنوب إفريقيا إلى "تفاصيل مروعة عن بعض المزاعم خلال شهور من الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق فساد يعرف باسم لجنة زوندو".



بالمقابل، نفى كل من زوما وغوبتا، من خلال محاميهما، الاتهامات الموجهة إليهما في عدة مرات. وكان الشقيقان قد غادرا مع أسرتيهما جنوب إفريقيا إلى الإمارات عندما استقال زوما من منصبه.



يشار إلى أن جنوب إفريقيا كانت صدقت "على معاهدات تسليم المجرمين مع الإمارات في يونيو من العام الماضي، وفقا لوزارة العدل والإصلاحيات"، فيما أفادت الوزارة بأن المباحثات بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين مستمرة، مضيفة أن "حكومة جنوب إفريقيا ستستمر في التعاون مع الإمارات".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الأمن الإماراتية ألقاءها القبض على الأخوين راجيش وأتول غوبتا المتهمين بالتورط في قضايا فساد "على أعلى المستويات".