رئيس الوزراء الكندي: مضايقة الصين للطائرات الحربية الكندية "استفزازية"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين:" إن تصرفات الطيارين الصينيين تجاه الطائرات الكندية المشاركة في مهمة للأمم المتحدة بأنها "غير مسؤولة واستفزازية".وأدان ترودو، في مؤتمر صحفي بمدينة مونتريال، تصرفات الصين تجاه الطائرات الكندية التي كانت تشارك في مهمة متعددة الأطراف للأمم المتحدة فوق المحيط الهادئ لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال ترودو: "تصرفات الصين غير مسؤولة واستفزازية، وسنواصل التأكيد وبقوة على أنها تعرض الناس للخطر، بينما في نفس الوقت لا تحترم قرارات الأمم المتحدة".والأسبوع الماضي، اتهم الجيش الكندي الطائرات الصينية بعدم اتباع معايير السلامة الدولية في عدة مناسبات، وتعريض طاقم كندي للخطر.وقال بيان عن الجيش، إن الطائرات الصينية حاولت تحويل مسار طائرة دورية كندية عن مسارها، وكان على الطاقم تغيير الاتجاه بسرعة، لتجنب الاصطدام المحتمل مع الطائرات الصينية.وأفاد البيان أن مثل هذه التصرفات "مثيرة للقلق وتتزايد وتيرتها".من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن الصين "اتخذت بسرعة إجراءات معقولة وقوية ومهنية، ردا على الأعمال الاستفزازية وغير الودية وغير المهنية الكندية".وقال وو تشيان، في بيان، إن كندا كثفت عمليات الاستطلاع بالقرب من الصين، بحجة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وأوضح أن كندا "ستتحمل المسؤولية عن أي عواقب وخيمة"، لما وصفه بأعمالها "الخطرة والاستفزازية".​​​​​​​وتطالب الصين بالسيادة على العديد من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، وتزعم أن المنطقة المحيطة بهذه الجزر هي جزء من مياهها الإقليمية ومجالها الجوي.