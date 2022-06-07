أمين عام مجلس الوزراء يتحدث عن موعد رواتب الموظفين وأسباب تأخر صرفها



وتابع أمين عام مجلس الوزراء، أن "تأخر الاحتلال في إجراءاته لتحويل أموال المقاصة تسببت في تأخر صرف الرواتب"، مرجحاً أن "أن تصل أموال المقاصة هذا الأسبوع بعد ضغط الحكومة على الاحتلال".

أعرب أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده، بأن رواتب الموظفين العموميين، "قد تصرف قريباً وخلال هذا الأسبوع".وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأنّ "نسبة الصرف ستكون كما كانت خلال الشهر الماضي".وحول الأسباب التي أدت إلى تأخر موعد صرفها، أكد غانم، بأن سبب التأخر " ناتج عن تداعيات الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية".