النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة فتاة في طولكرم



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة تلقت بلاغاً حول وصول فتاه بحالة خطيرة إلى مستشفى الاسراء بطولكرم والتي أعلن الاطباء عن وفاتها لاحقا، وعلى الفور تحرك رئيس النيابة العامة في محافظة طولكرم على رأس فريق من حماية الاسرة والأدلة الجنائية والمباحث العامة بالشرطة للمكان ومباشرة التحقيق في الحادثة.



وأضاف أن النيابة العامة امرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اصولا.





رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقا فجر اليوم الثلاثاء، بواقعة وفاة فتاه تبلغ من العمر 18 عاماً بضاحية ارتاح في طولكرم، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري.