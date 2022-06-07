الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من الخليل، وهم: الأسير المحرر عبيدة عادي، وحمد أبو عياش من بلدة بيت أمر، والمحرر شاهين الحيح من بلدة صوريف، والمحرر ثائر حلاحلة من خاراس شمال غرب الخليل.وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من بيت لحم، وهم: جهاد معالي، والمحرر أتليتا سراحنة، ومحمد سراحنة من مخيم الدهيشة، وعيد كامل من المحافظة.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: باسل الحمامي، ومهدي المصري من نابلس، ومنير زهران من دير أبو مشعل غرب رام الله.