شؤون فلسطينية

شاهد: غضب في الكنيست عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة

شاهد: غضب في الكنيست عقب سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ بمستوطنات الضفة
الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، عن سقوط قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية خلال التصويت عليه في الجلسة الكاملة للكنيست.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن عضوي الكنيست مازن غنايم من "راعم" وغيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" صوّتا ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة.

فيما هاجم عضو الكنيست من يمينا نير أورباخ غنايم وقال له: "أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك".

ومن المرجح أن يحاول الائتلاف طرح تمرير القانون مرة أخرى الأسبوع المقبل.

هذا وعند لحظة تصويت عضو الكنيست مازن غنايم من "راعم" ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ في مستوطنات الضفة، وملاحقة عضو الكنيست نير أورباخ "من يمينا" له ليعاتبه، يلاحظ أن عضو الكنيست أحمد الطيبي "من المشتركة" سارع لمساندة غنايم ومهاجمة أورباخ.
 









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