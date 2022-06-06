كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء





وأضافت: "على الأسماء المذكورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".



وتابعت الهيئة: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".

























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، مساء الاثنين، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء المقبل.