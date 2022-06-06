كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، مساء الاثنين، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء المقبل.
وأضافت: "على الأسماء المذكورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات".
وتابعت الهيئة: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
وتابعت الهيئة: "كما على المسافرين التواجد الساعة الثامنة صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".
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