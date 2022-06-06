ارزيقات: انفجار داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله





وأضاف ارزيقات في تصريح مقتضب، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري، وتم التحفظ على مالك المنجرة.





وأفاد، بأن رئيس نيابة محافظة رام الله والبيرة أمر بإغلاق المنجرة وكلف إدارة هندسة المتفجرات والدفاع المدني بإعداد التقارير الفنية اللازمة وفحص المكان للحفاظ على السلامة العامة.









رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن "انفجار وقع مساء اليوم الاثنين، داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله أحدث اضراراً مادية دون وقوع إصابات".