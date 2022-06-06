انفـجـار في نقطة عسكرية للاحتلال قرب قرية برقة بمحافظة نابلس



وتشهد برقة منذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مواجهات مع قطعان المستوطنين الذين يعربدون في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة (حومش)، التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار بطولية قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخران منتصف الشهر ذاته.



ومنذ ذلك الحين شددت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في المنطقة، وتوفير الحماية لاقتحامات واعتداءات المستوطنين على المواطنين ومركباتهم.



وشن المستوطنون في 17 من الشهر ذاته هجومًا كبيرًا كاد أن يتحول إلى مجزرة بحق المواطنين، لكن هبة أهالي القرية حالت دون ذلك رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بـ 25 منزلاً.



رام الله - دنيا الوطنتصاعدت أعمدة الدخان اليوم الاثنين، جراء انفجار وقع في نقطة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية برقة شمال غرب محافظة نابلس.وذكرت مصادر محلية أن انفجارا وقع في النقطة العسكرية، وسط ارتفاع أعمدة الدخان في المكان، مشيرة إلى أن أسباب الانفجار مجهولة، فيما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.