عربي

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أكد البرلمان العربي في بيان له على ضرورة وقف التصريحات غير المسئولة التي تسيء إلى رموز ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، وضرورة محاسبة مرتكبيها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

وأضاف البرلمان، أن مثل هذه التصريحات تنم عن جهل واضح برسالة السلام التي يحملها الدين الإسلامي وسماحته، ودوره الكبير في نشر قيم التسامح ومواجهة العنصرية والتطرف، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه التام الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية كافة.

جاء ذلك على خلفية إعراب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة ورفضه التام للتصريحات غير المسئولة التي صدرت عن  المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، والتي تضمنت إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

كما وأكد البرلمان أن مثل هذه التصريحات تتناقض بشكل تام مع مبدأ التسامح والحوار بين الأديان، وتؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية بين الأديان، معرباً عن استغرابه من أن تصدر مثل هذه التصريحات من مسئولين سياسيين يفترض أن يكونوا أكثر حرصاً على نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتطرفة المغذية للفتن والكراهية الدينية.

ودعا إلى ضرورة إدراك الفارق الكبير بين حرية التعبير واحترام معتقدات الآخر، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير.

أخبار ذات صلة

صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

السعودية تكشف عن اسماء وكيانات تمول &#34;الارهاب&#34;

السعودية تكشف عن اسماء وكيانات تمول "الارهاب"

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي

غانتس: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بالدبلوماسية بوساطة أمريكية

غانتس: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بالدبلوماسية بوساطة أمريكية

صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول أطر المالية العامة

صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول أطر المالية العامة

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

السعودية تستنكر التصريحات &#34;المسيئة&#34; للنبي محمد في الهند

السعودية تستنكر التصريحات "المسيئة" للنبي محمد في الهند

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم جزء من مسكنه بخربة الركيز شرق يطا بالخليل

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم جزء من مسكنه بخربة الركيز شرق يطا بالخليل

المطران حنا: لا تتوقعوا شيئًا من زيارة بايدن فأمريكا سبب المصائب بعالمنا

المطران حنا: لا تتوقعوا شيئًا من زيارة بايدن فأمريكا سبب المصائب بعالمنا

أحكام بالسجن والاعتقال الإداري على كوادر الكتلة الإسلامية بيرزيت

أحكام بالسجن والاعتقال الإداري على كوادر الكتلة الإسلامية بيرزيت

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واستدعاء عدد من المواطنين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واستدعاء عدد من المواطنين

(أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان توقيع اتفاقية تعاون لدعم لاجئي فلسطين الطلبة

(أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان توقيع اتفاقية تعاون لدعم لاجئي فلسطين الطلبة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من كفر مالك شرق رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من كفر مالك شرق رام الله

حمل هم الوحدة.. هنية يصدر تصريحاً حول ذكرى وفاة رمضان شلح.. ماذا قال؟

حمل هم الوحدة.. هنية يصدر تصريحاً حول ذكرى وفاة رمضان شلح.. ماذا قال؟

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان بالقدس

منوعات

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

عربي

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي

الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي

غانتس: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بالدبلوماسية بوساطة أمريكية

غانتس: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بالدبلوماسية بوساطة أمريكية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا