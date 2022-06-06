المطران حنا: لا تتوقعوا شيئًا من زيارة بايدن فأمريكا سبب المصائب بعالمنا



وأضاف المطران حنا: "أقول لمن يعنيهم الأمر، لا تتفاءلوا بزيارة بايدن المرتقبة لكي لا تصابوا بالاحباط فلن يتغير شيء في السياسة الأمريكية تجاه شعبنا، فالذي يحكم هناك هو اللوبي الصهيوني وإن تغير الرؤساء وتبدلت الوجوه".



وتابع: "بايدن لن يأتي لكي يكون رسول سلام ووئام ومحبة بل هنالك مصالح سياسية واستعمارية لأمريكا في منطقتنا، وكلنا نعرف بأن الاقتصاد الأمريكي مبني على حطام الشعوب الأخرى فلا يهمهم أن يدمرالعراق وأن تستنزف سوريا وأن يتم التآمر على فلسطين كما وعلى غيرها من الأقطار العربية".



وختم المطران حنا: "لا تتوقعوا خيرا من أمريكا فالخير يصنعه أبناء الشعوب التي تتوق إلى العدالة وفي فلسطين شعبنا هو الذي يمكنه أن يعمل الخير من خلال وحدته وتصويب بوصلته في الاتجاه الصحيح لكي نكون أقوياء في مواجهة التحديات التي تعصف بنا".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الاثنين، إن "الاعلام يتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن الشهر المقبل، والبعض مفرط في التفاؤل وكأنه آت لكي يحل كل المشاكل المستعصية والغير المستعصية في منطقتنا".