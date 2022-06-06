شؤون فلسطينية

أحكام بالسجن والاعتقال الإداري على كوادر الكتلة الإسلامية بيرزيت

أحكام بالسجن والاعتقال الإداري على كوادر الكتلة الإسلامية بيرزيت
اعتقال أحد كوادر الكتلة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن على منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وأحكامًا بالاعتقال الإداري على كادرين من كوادرها.

وحكمت محكمة الاحتلال على منسق الكتلة في جامعة بيرزيت الأسير الجريح إسماعيل البرغوثي من كوبر شمال رام الله، بالسجن لمدة 14 شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير البرغوثي مع عدد من ممثلي الكتلة، في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إطلاق النار عليه على مدخل جامعة بيرزيت.

ويذكر أن البرغوثي رفض، قبل أيام، الحضور إلى محكمة عوفر بسبب إصابته التي يعاني منها، وعناء التنقل بما تسمى (البوسطة)، فقامت المحكمة بتمديد تاريخ إصدار الحكم إلى السادس من الشهر الجاري، بشرط حضوره إلى قاعة المحكمة لإصدار الحكم النهائي.

وفي ذات السياق، حولت سلطات الاحتلال مناظر الكتلة الإسلامية في الجامعة الطالب معتصم زلوم من رام الله، للاعتقال الإداري لأربعة أشهر.

كما وحولت محكمة عوفر العسكرية ممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية للانتخابات الأسير الطالب محمد عرمان، للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.

وعشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت فيها الكتلة الإسلامية، اعتقلت قوات الاحتلال في السابع عشر من مايو الماضي نشطاء الكتلة الإسلامية معتصم زلوم، عبد الرحمن علوي، عبد المجيد حسن، ضياء زلوم، محمد الفاتح، محمد عرمان، وسام تركي.

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