إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس واستدعاء عدد من المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، بمواجهات اندلعت في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية واستدعت عدد من المواطنين.وأفادت مصادر مقدسية بأن قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واندلع على إثرها مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في حوش العباسي بالبلدة.وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام صوب الأهالي ومنازلهم في بلدة سلوان، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه المواطنين ومنازلهم، وأشارت إلى أن المصابين تلقوا العلاج ميدانيا.وشهد مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة مواجهات أيضا مع قوات الاحتلال، وجرى إلقاء المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بناية سكينة في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، واستدعت مواطنين للتحقيق.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجرت علميات تفتيش في البناية السكنية واستدعت الشاب مجدي طه للتحقيق، كما اقتحمت منزل أكرم سويدان واستدعته للتحقيق بعد أن عاثت في منزله خرابًا.وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أزالوا خلال اقتحامهم بلدة العيساوية الأعلام الفلسطينية المرفوعة في شوارع البلدة.إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال التضييقات على أبواب المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة لمدينة القدس، حيث عمدت إلى توقيف عشرات الشبان على أبواب المسجد الأقصى تحديدا باب الأسباط، وقامت بتدقيق بطاقات الأهالي.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق المقدسي بهاء الحداد وابنه مالك، بعد الاعتداء عليهما في البلدة القديمة بالقدس.