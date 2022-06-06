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صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أن هناك محادثات جدية بين العربية السعودية وإسرائيل، بمساعدة أمريكية، سعيا لتطبيع العلاقات بين البلدين. 

وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات في المملكة العربية السعودية، بهذه الخطوات نظرا لازدياد الدعم الشعبي في المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، على حد زعمها.

على صعيد آخر، أعلنت الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" وهي السعودية وغيرها من دول الخليج، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عن إدراج ثلاثة عشر شخصا في قائمة الإرهاب. 

ويشار إلى أنهم من جنسيات مختلفة وهي لبنانية وإيرانية وسورية وأفغانية ونيجيرية، وأن تم تصنيفهم كـ"إرهابيين" لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتنظيم الدولة وبوكو حرام. 

كما أدرِجت في القائمة شركة وقود ذات علاقة ببعض التنظيمات المذكورة وجماعتان مدعومتان إيرانيا.

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