شؤون فلسطينية

(أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان توقيع اتفاقية تعاون لدعم لاجئي فلسطين الطلبة

(أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان توقيع اتفاقية تعاون لدعم لاجئي فلسطين الطلبة
أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة (أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة وتعنى بالعلاقات الثقافية والفرص التعليمية، عن تعزيز شراكتهم التاريخية من خلال اتفاقية تعاون وقعت اليوم الاثنين، في عمان. 

وتأتي هذه الإتفاقية، والتي وقعت بين الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني سكوت ماكدونالد والمفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني اقراراً بأهمية هذه الشراكة التي استمرت عقداً من الزمن والتي تتيح تعزيز برنامج الوكالة التعليمي الذي يخدم أكثر من نصف مليون طالب من لاجئي فلسطين في المنطقة.

وقال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: "خلال العامين الماضيين، فازت 80 مدرسة تابعة للأونروا بجائزة المدرسة الدولية للمجلس الثقافي البريطاني كما وفازت العديد من المدارس الأخرى قبل ذلك بسنوات". 

بينما تفخر الوكالة بطلابها وبكادرها التعليمي في كافة ارجاء المنطقة والذين يمكن أن تستفيد مهاراتهم وموهبتهم وتفكيرهم النقدي من هذه الإتفاقية. 

ويناقش التربيون في كافة أنحاء العالم بشأن المنافع والتحديات المرتبطة بالتعليم الاليكتروني، فقد كانت (أونروا) رائدة في مجال التعلم الرقمي من خلال برنامج سيحمي الطلبة من الإنقطاع في حالات الكوارث. 

وتشمل هذه الاتفاقية بين (أونروا) والمجلس الثقافي البريطاني برنامج المدرسة الدولية والذي يساعد على بناء قدرات الكادر التعليمي وربط القضايا المحلية بالقضايا العالمية، بما في ذلك قضايا تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين وتكنولوجيا المعلومات في التعليم. 

علاوة على ذلك، ستمثل الاتفاقية فرصة لتوسيع برنامج الوكالة للغة الإنجليزية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، والأردن، ولبنان وسوريا.

وقال سكوت ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني: "لقد كانت هذه الشراكة الطويلة الأمد ضرورية لخلق فرص التطوير التعليمي والمهني للشباب، وفي عالم سريع التغير، فمن الضروري تجهيز وتوفير إمكانيات الوصول إلى التطور والنمو والتكيف".

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