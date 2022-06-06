(مكان): محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية





ويشار إلى أنهم "من جنسيات مختلفة وهي لبنانية وإيرانية وسورية وأفغانية ونيجيرية، وأن تم تصنيفهم كإرهابيين لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتنظيم الدولة وبوكو حرام.





كما أدرِجت في القائمة شركة وقود ذات علاقة ببعض التنظيمات المذكورة وميليشيتان مدعومتان إيرانيا مقرهما في البحرين".





وحسب الصحيفة، تقوم سلطات الرياض بهذه الخطوات نظرا لازدياد الدعم الشعبي في المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن الصحيفة، فإن على صعيد آخر، أعلنت الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" وهي السعودية وغيرها من دول الخليج، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عن إدراج ثلاثة عشر شخصا في قائمة الإرهاب.