المرور: وفاة طفلة دهساً بمحافظة رفح جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الاثنين، عن وفاة طفلة دهساً بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأوضحت المرور أن الطفلة جنى تامر أبو طيور عام ونصف، وصلت مستشفى النجار بجروح خطيرة، توفت على إثرها؛ نتيجة صدمها من قبل مركبة نوع "دوبرمان"، قرب مفترق تمراز بمحافظة رفح.وأفادت شرطة المرور أن المركبة كان يقودها السائق "ب، أ" 24 عامًا سكان منطقة زلاطة في محافظة رفح.وأشارت شرطة المرور إلى أنها أوقفت سائق المركبة وحجزت المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.