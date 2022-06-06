محكمة الاحتلال تطالب السلطة الفلسطينية بـ6 ملايين شيكل.. لهذا السبب

أفادت قناة (كان)، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت، مساء اليوم الاثنين، قراراً بمطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 6 ملايين شيكل، لبنات الزوجين جاد وتسيبي شيمش اللذين قتلا في عملية "تفجيرية" بمدينة القدس قبل 20 عاماً.



وكانت عملية التفجير التي وقعت في مدينة القدس قبل 20 عاماً، قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم بنات جات وتسيبي شيمش، فيما أصيب نحو 80 اخرين.





رام الله - دنيا الوطن