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السعودية تكشف عن اسماء وكيانات تمول "الارهاب"

السعودية تكشف عن اسماء وكيانات تمول "الارهاب"
رام الله - دنيا الوطن
صنفت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل "الإرهاب" ومنها المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، (16) اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات مسلحة متنوعة، حيث اشتملت الأسماء المستهدفة على (3) أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و(4) أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم الدولة، و(6) أفراد ممولين منتمين لجماعة (بوكو حرام)، وجماعتي (سرايا الأشتر، وسرايا المختار).

وتتزامن هذه التصنيفات مع مرور (5) أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، وقد استهدفت خلالها الدول الأعضاء في المركز حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء، بحسب ما جاء على موقع وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويُعد هذا التصنيف امتدادًا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل "الإرهاب" من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

وتُعد تصنيفات هذا اليوم، مزيدًا من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تلك التنظيمات، وسيواصل المركز تنسيق الإجراءات والجهود؛ لتعطيل تمويل "الإرهاب" ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدًا على الأمن الوطني لأعضاء المركز.

واستنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة "الإرهاب" وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال "الارهابية"، أو مقدّمي الدعم للمسلحين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتّخذ الإجراءات النظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات.

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