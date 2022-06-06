شؤون فلسطينية

أبو هولي: نرفض تقاسم وتوزيع صلاحيات ومهام (أونروا) بين المنظمات الدولية

أبو هولي: نرفض تقاسم وتوزيع صلاحيات ومهام (أونروا) بين المنظمات الدولية
أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد ابو هولي بأن (أونروا) هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، رافضاً تقاسم وتوزيع صلاحياتها ومهامها بين المنظمات الدولية تحت عناوين الشراكات والتآزر مع (أونروا).

وشدد خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للخدمات في المحافظات الشمالية وممثلين عن اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية (أونروا) على ضرورة العمل على حمايتها من محاولات تفريغها من جوهرها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتحديات التي تواجه عمل (أونروا) بفعل أزمتها المالية وتصريحات مفوضها العام فيليب لازارني حول الشراكات والمخاطر التي تهدد تفويضها.

ومن جهتهم، رفض  المجتمعون تصريحات المفوض العام لـ(أونروا) بما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتقديم الخدمات نيابة عنها، والمطالبة بالتراجع عن هذه التصريحات لما تحمله من مخاطر تمس تفويض عملها.

وأكد المجتمعون على أن (أونروا) هي الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها وعلى خدماتها، إلى حين الوصول لحل عادل وشامل وفق القرار (194).

وشدد المجتمعون بأن حجم الخطر الذي يتهدد قضية اللاجئين و(أونروا)، يتطلب تحمل جميع الأطراف المسؤولية من خلال التنسيق المشترك ووحدة الموقف تجاه القضايا المطروحة.

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