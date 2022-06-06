إيلون ماسك يهدد بإلغاء صفقة (تويتر) بشكل نهائي

رام الله - دنيا الوطنهدد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بسحب الصفقة التي قدمها لشراء موقع (تويتر) مقابل 44 مليار دولار، بعد أن طلب المزيد من المعلومات حول الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.ووجه ماسك رسالة إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر"، يطلب فيها المزيد من المعلومات حول عدد الحسابات الحقيقية على المنصة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعرض (تويتر) تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن منهجيات الاختبار الخاصة به، إما كتابة أو من خلال التحدث إلى ماسك، لكن الأخير قال إنه يريد إجراء الاختبار بنفسه، واصفا منهجيات الاختبار الخاصة بالموقع بأنها "متراخية".وطالب بإعطائه بيانات خاصة على "تويتر" للسماح له بإجراء هذا التحليل، مشيرا إلى أنه في حالة عدم رضاه، يمكنه إلغاء الصفقة بالكامل.وكتب ممثلوه إذا لم تقدم الشركة المعلومات التي طلبها ماسك، فسيعتبر أن الشركة "تقاوم وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به".