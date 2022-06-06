بينت يتلقى الضربة الرابعة.. المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال يقدم استقالته



وذكر الموقع الإسرائيلي، أن هذه رابع استقالة في مكتب بينت منذ الشهر الماضي، بعد استقالة المستشار السياسي شمريت مئير، ورئيس مكتبه تال غان تسفي، ومساعدته الشخصية نعومي ساسون.



وأعلن سيدي عن رحيله على خلفية الخلافات الكبرى التي اندلعت في المكتب العام الماضي وخاصة بين شمريت مئير وتال غان تسفي ومستشار الحكومة شالوم شلومو.



يشار إلى أن سيدي كان متحدثا باسم وزير التربية والتعليم ووزير الأمن عندما تولى بينيت المنصبين، كما عمل مستشارا لمراقب الدولة متنياهو أنجلمان.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن متان سيدي، المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، تقدم اليوم الاثنين، باستقالته.