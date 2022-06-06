دولي

روسيا: هكذا سيكون ردنا على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

روسيا: هكذا سيكون ردنا على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى
رام الله - دنيا الوطن
على وقع ما تشهده ساحة الصراع الأوكرانية من تصاعد لحدة التوترات، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب من أنه إذا زود كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسترد موسكو بالسيطرة على مناطق أكبر من أوكرانيا.

وفي حديث خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت، الإثنين، قال لافروف إنه "كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود به الغرب أوكرانيا، كلما ابتعد الخط الذي يمكن للنازيين الجدد أن يهددوا الاتحاد الروسي به"، في إشارة إلى المقاتلين الأوكرانيين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلنت بريطانيا، الأحد، في خطوة جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متعددة الإطلاق يمكنها ضرب أهداف على بعد 80 كيلومترا.

وفي معرض توضيحه لسبب إرسال منظومة راجمات الصواريخ المتعددة "إم 270"، قال وزير الدفاع بن والاس إن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ "إم 142" أو "هيمارس"، بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إلى إنها تزود أوكرانيا بأربع منظومات "هيمارس" جنبا إلى جنب مع نظام الصواريخ الموجهة متعدد الإطلاق، الذي قالت إنه يبلغ مداه أكثر من 64 كيلومترا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في وقت سابق، إنه "إذا استمر الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، فسيتعين على روسيا ضرب منشآت لم تستهدفها سابقا".

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