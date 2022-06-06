الاحتلال يشق طريق استيطاني ويخطر بمصادرة مئات الدونمات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنبدأت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عمليات شق طريق استيطاني جديد في أراضي المواطنين بمنطقة العين البيضا في مسافر يطا جنوب الخليل‏.واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة في المنطقة.وأفادت مصادر محلية بأن الطريق الاستيطاني الجديد يهدف لتسهيل حركة المستوطنين وجيش الاحتلال إلى منطقة الجوايا التي تقام عليها متسوطنتي (ماعون) و(اتسخار مان).وتتعرض منطقة عين البيضا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة.وكانت جرافات المستوطنين دمرت أراض زراعية بمنطقة العين البيضاء تعود ملكيتها لعائلات بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس، بهدف التوسيع الاستيطاني، وإقامة مزارع أغنام وأبقار للمستوطنين.واستولى الاحتلال على عشرات الدونمات الصيف الماضي من نفس الأراضي التابعة لعين البيضا بحجة أنها أراضي دولة حسب زعمه.