شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تعلن تفاصيل تسعيرة الحج لهذا العام

الأوقاف بغزة تعلن تفاصيل تسعيرة الحج لهذا العام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة أن تسعيرة الحج لهذا العام 1443هـ / 2022م، لحجاج المحافظات الجنوبية – قطاع غزة - تبلغ (3470) دينار أردني.

ودعت اللجنة الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1970) دينار أردني، عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي مباشرة، وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022م وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8/6/2022م، وشددت أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت لجنة الحج الحجاج بدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنوك المذكورة دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.

وأوضحت اللجنة أن أسباب ارتفاع تسعيرة الحج في هذا العام يعود للارتفاع العام في رسوم الخدمات المقدمة في المشاعر بمخيمي عرفات ومنى، وكذلك الارتفاع في رسوم عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة، والإعاشة الإجبارية في عرفات ومنى لجميع الحجاج.

ذكرت اللجنة تفاصيل تسعيرة الحج على النحو التالي:

السكن في مكة المكرمة 698 دينار

السكن في المدينة المنورة 193 دينار

أجور النقل الجوي (تذكرة الطيران) ذهابًا وإيابًا 590 دينار

أجور النقل البري من معبر رفح إلى مطار القاهرة ذهابًا وإياباً 380 دينار

أجور النقل الداخلي في السعودية ومعالجة الردين 370 دينار

أجور النقل من محافظات القطاع إلى معبر رفح شاملة شيك المعبر 20 دينار

أجور الخدمات السعودية (خدمات المشاعر، طوافة، زمامة، أدلاء، وكلاء، كدانة، تأمين، تأشيرة، طوارئ) 1028 دينار

أتعاب وخدمات شركات الحج 80 دينار

أتعاب وخدمات وزارة الأوقاف 80 دينار

ملابس إحرام 6 دينار

مصاريف تفييز 10 دينار

خدمات طوارئ 15 دينار

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استباحته للأرض الفلسطينية

الجامعة العربية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استباحته للأرض الفلسطينية

النائب الرجوب يدعو لمواجهة سياسة الاحتلال بالضفة والقدس

النائب الرجوب يدعو لمواجهة سياسة الاحتلال بالضفة والقدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال الفلسطينيين

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال الفلسطينيين

(حماس) تعقب على سعي (الكنيست) فرض قانون الطوارئ بالضفة الغربية

(حماس) تعقب على سعي (الكنيست) فرض قانون الطوارئ بالضفة الغربية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف سياسية الاعتقال الإداري

"الخارجية" تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف سياسية الاعتقال الإداري

المطران حنا: النكسة ليست ذكرى فحسب بل هي واقع نعيشه وخاصة في القدس

المطران حنا: النكسة ليست ذكرى فحسب بل هي واقع نعيشه وخاصة في القدس

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب الرجوب يدعو لمواجهة سياسة الاحتلال بالضفة والقدس

النائب الرجوب يدعو لمواجهة سياسة الاحتلال بالضفة والقدس

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال الفلسطينيين

أبو جيش يطالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لاحتساب الحقوق المالية المحتجزة للعمال الفلسطينيين

&#34;الخارجية&#34; تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف سياسية الاعتقال الإداري

"الخارجية" تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف سياسية الاعتقال الإداري

المطران حنا: النكسة ليست ذكرى فحسب بل هي واقع نعيشه وخاصة في القدس

المطران حنا: النكسة ليست ذكرى فحسب بل هي واقع نعيشه وخاصة في القدس

الاحتلال يصدر 710 قرارًا إداريًا منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يصدر 710 قرارًا إداريًا منذ بداية العام الجاري

في الذكرى الـ 55 للنكسة.. البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في الذكرى الـ 55 للنكسة.. البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن من نابلس بزعم التخطيط لتنفيذه عملية في تل أبيب

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن من نابلس بزعم التخطيط لتنفيذه عملية في تل أبيب

منوعات

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

عربي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي لدى منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي لدى منظمة التعاون الإسلامي

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

السعودية تستنكر التصريحات &#34;المسيئة&#34; للنبي محمد في الهند

السعودية تستنكر التصريحات "المسيئة" للنبي محمد في الهند

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد