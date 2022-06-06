عربي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي لدى منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لجيبوتي لدى منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مكتبه، اليوم الاثنين، السفير ضياء الدين سعيد بامخرمة سفير جمهورية جيبوتى لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال هذا اللقاء، قدم السفير التهاني على نجاح المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى. 

كما أكد الأهمية التي توليها جمهورية جيبوتى للتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز دورها ودعم العمل الإسلامي المشترك.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام عن تقديره لجمهورية جيبوتى على مشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمة.
















































































































































































































































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